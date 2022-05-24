Как подыскать квартиру в Севастополе

Покупка квартиры — довольно сложный процесс. Жильё должно соответствовать строгим критериям качества, а прежде всего — обеспечить уют покупателю. Каким же образом подобрать квартиру в Севастополе для удобного проживания?

Покупка квартиры — довольно сложный процесс. Жильё должно соответствовать строгим критериям качества, а прежде всего — обеспечить уют покупателю. Каким же образом подобрать квартиру в Севастополе для удобного проживания?

Первое на что обращают внимание люди при выборе квартиры — это район. В Севастополе часто выбирают недвижимость на улице Шевченко, на Острякова, более доступный вариант в плане цен — Балаклавский район. На выбор влияет наличие развитой инфраструктуры, экологическая обстановка, удобство в плане логистики и не в последнюю очередь — цена объекта.

Особенности выбора квартир

Выбирать квартиру (и дом) следует, исходя из следующих критериев:

— Наличие свободных парковочных мест и удобные пути для подъезда автотранспорта.

— Удобство расположения остановки общественного транспорта.

— В шаговой доступности должны быть продуктовые, хозяйственные магазины, аптеки.

— Наличие детского сада или школы в относительной близости от дома.

— Шаговая доступность больниц и поликлиник

— Наличие скверов, парковых зон, стадионов.

— Обустроенность разного рода инфраструктуры.

— Репутация района и наличие чистых подъездов.

Если приобретается квартира в новостройке, следует обращать внимание на степень готовности и как можно больше узнать о компании-застройщике. Над какими ещё проектами работал застройщик? Как долго он занимается бизнесом? Сколько проектов он выполнил? Скрупулезность заказчика на данном этапе очень важна для будущей покупки, в противном случае можно попасть в сети компании-мошенника и потерять средства.

Приобретение квартиры на котлованной стадии или в строящемся доме – это риск, но такие квартиры стоят дешевле готовых. Если берётся недвижимость на завершающей стадии, нужно внимательно осмотреть жильё до приобретения и оценить, качественно ли выполнены все необходимые строительные работы.

Приобретая вторичное жильё, нужно лично встретиться с собственником и уточнить документацию, а также ряд вопросов:

— На каких основаниях получено право собственности

— Кто в квартире прописан на время заключения сделки, кто выписан?

— Имеются ли у собственника несовершеннолетние дети?

— Имеются ли третьи лица, кто мог бы претендовать на собственность?

— Проверить квартиру на наличие скрытых дефектов.

— Уточнить, возникали ли проблемы с соседями.

На основании таких критериев можно приобрести квартиру в долгосрочное пользование.