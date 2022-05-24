Дракона у дельфинария отремонтировали и покрасили

Парковую скульптуру дракона, который уже много лет стоит перед входом в севастопольский дельфинарий в Артбухте, отремонтировали и выкрасили в неожиданный зеленый цвет.

Парковую скульптуру дракона, который уже много лет стоит перед входом в севастопольский дельфинарий в Артбухте, отремонтировали и выкрасили в неожиданный зеленый цвет.

Сотрудники соседствующего с ним офиса Центра развития туризма настолько привыкли к прежнему разломанному виду фигуры металлического дракона, что откровенно удивились его такому преображению.

— У него уже одна из голов упала и висела на каркасе. Но работники дельфинария приделали ему голову и в целом привели в порядок. Занимались где-то неделю, а сегодня еще и покрасили, — рассказали «Севастопольской газете» в Центре.

По словам представителя администрации дельфинария Маргариты, дракона решили восстановить к открытию очередного сезона, который стартует как раз 24 мая. Она также рассказала, что пока это еще не окончательный вид дракона, он будет разрисован в деталях, и вероятно, станет гораздо цветнее.

По словам Маргариты, сотрудники дельфинария с удовольствием бы привели в более презентабельный вид всю входную группу в дельфинарий. Однако пока им это не позволяют делать городские власти из-за целого ряда нерешенных вопросов.

Напомним, что к столь плачевному состоянию дракона привели время и действия вандалов.