Детскую секцию при ФК «Севастополь» переводят в спортшколу №3

О том, что футбольную секцию не закрывают, а переводят в спортивную школу №3, сообщил 23 мая начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко в ответ на возмущенные выступления в соцсетях родителей юных спортсменов. При этом он пояснил, что это касается только детей в возрасте старше 11 лет.

О том, что футбольную секцию не закрывают, а переводят в спортивную школу №3, сообщил 23 мая начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко в ответ на возмущенные выступления в соцсетях родителей юных спортсменов. При этом он пояснил, что это касается только детей в возрасте старше 11 лет.

По его словам, нынешние условия занятий подходят для детей в возрасте до 11 лет, основной же контингент детей должен заниматься чаще и на футбольных полях большего размера, которых на территории Брестской, 21 нет.

- Никакой критичной ситуации нет, до 30 июня ребята будут заниматься в секции, которая сейчас существует на ФК «Севастополь». Потом мы изменяем государственное задание спортивной школе №3, добавляем необходимый ресурс и дети, которые занимаются в секции ФК, получают свои бюджетные места в спортивной школе, которая является главным резервом для формирования основного состава футбольного клуба, - заявил С.Резниченко.

По его словам, эта ситуация имеет ряд плюсов: ребята получат возможность пользоваться экипировкой, дополнительными футбольными полями, которые в том числе имеет профильная спортивная школа, у которой заключены договора безвозмездного использования ряда спортивных объектов.

Он также отметил, что все бюджетное финансирование и обеспечение данного процесса осуществляется в рамках корректировки госсзадания профильной спортивной школы.

- Это точно преобразование — в плюс, - заверил С.Резниченко.

Он также анонсировал проведение родительского собрания, которое состоится на Брестской, 21 в четверг 26 мая.

По информации главы горспорта сейчас списочный состав футбольной секции - 117 детей.