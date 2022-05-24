Дело об откушенном тигром пальце в «Тайгане» расследовано

Директор парка львов «Тайган» обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Днем 26 сентября 2021 года на территории парка женщина, держа на руках своего годовалого ребенка, подошла близко к сетке вольера, в результате чего тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу, что повлекло его полную ампутацию.

В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления: допрошено более 10 свидетелей, проведены проверки показаний на месте происшествия с их участием, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой ребенку причинен вред здоровью средней тяжести.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.