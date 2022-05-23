«Золотую кладовую» хотят открыть в Новом Херсонесе

Специализированный раздел экспозиции, куда войдут золотые украшения из фондов государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», будет оборудован в историко-археологическом парке, который создается в Севастополе.

Специализированный раздел экспозиции, куда войдут золотые украшения из фондов государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», будет оборудован в историко-археологическом парке, который создается в Севастополе.

«Золотая кладовая — это место, где экспонируются предметы именно из драгоценных металлов. На территории Южного пригорода, где заканчиваются раскопки и начинается строительство музея, мы надеемся, будет и кладовая, о которой мы мечтаем», — сообщила ТАСС главный хранитель музея-заповедника Наталия Демиденко.

Она пояснила, что коллекция предметов из драгоценных металлов, накопленная до Великой Отечественной войны, за первые полвека работы музея, была отправлена в эвакуацию и не вернулась в Херсонес. Возможность сформировать собственную золотую кладовую появилась у музея только в последние годы, когда в окрестностях Севастополя начали проводиться масштабные раскопки.

Новый Херсонес

В Севастополе на территории, примыкающей к древнему городищу Херсонеса, создают историко-археологический парк. На площади в 23 га, до недавнего времени находившейся в ведении Министерства обороны, к 2024 году должно появиться новое общественное пространство с музеями, школами искусстр, кварталами для реконструкторов и археологических раскопок, паломническим центром и филиалом «Артека».

Проект реализует фонд «Моя история» под патронатом минкультуры России и Патриаршего совета по культуре. Партнеры — Министерство обороны РФ и правительство Севастополя.