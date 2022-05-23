Новости Севастополя

Упорядочили выступления уличных артистов

Правительство Севастополя утвердило порядок организации выступлений творческих коллективов на открытых площадках города.

Правительство Севастополя утвердило порядок организации выступлений творческих коллективов на открытых площадках города.

Количество уличных площадок увеличено с четырех до 14-ти. На набережной Корнилова их шесть, три — в парке Победы, по одной в Динопарке, на набережной Назукина, в парках им.Анны Ахматовой и Учкуевка. Одна площадка на Приморском бульваре будет работать без звукового сопровождения, так как на этой территории действует закон о тишине.

«Мы планируем начать наш проект 4 июня. Для всех площадок будет разработан график, мы закрепим за конкретными местами музыкантов и репертуар, определим время звучания. Проект прошел все общественные обсуждения и соответствует всем требованиям федерального законодательства», — представила проект порядка директор департамента культуры Ирина Романец.

Она добавила, что проект «Танцы на Приморском бульваре» сохранится и будет регулироваться отдельным регламентом.

После принятия постановления будет создан экспертный совет, который утвердит репертуар и программы выступлений на открытых площадках Севастополя.

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