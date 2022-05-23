Упорядочили выступления уличных артистов

Правительство Севастополя утвердило порядок организации выступлений творческих коллективов на открытых площадках города.

Количество уличных площадок увеличено с четырех до 14-ти. На набережной Корнилова их шесть, три — в парке Победы, по одной в Динопарке, на набережной Назукина, в парках им.Анны Ахматовой и Учкуевка. Одна площадка на Приморском бульваре будет работать без звукового сопровождения, так как на этой территории действует закон о тишине.

«Мы планируем начать наш проект 4 июня. Для всех площадок будет разработан график, мы закрепим за конкретными местами музыкантов и репертуар, определим время звучания. Проект прошел все общественные обсуждения и соответствует всем требованиям федерального законодательства», — представила проект порядка директор департамента культуры Ирина Романец.

Она добавила, что проект «Танцы на Приморском бульваре» сохранится и будет регулироваться отдельным регламентом.

После принятия постановления будет создан экспертный совет, который утвердит репертуар и программы выступлений на открытых площадках Севастополя.