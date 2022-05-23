Танцевать на Приморском разрешили

Городские власти признали, что «Танцы на Приморском бульваре» — социально значимый проект, и разрешили проводить его в прежнем формате — с использованием звукоусилительной аппаратуры.

Городские власти признали, что «Танцы на Приморском бульваре» — социально значимый проект, и разрешили проводить его в прежнем формате — с использованием звукоусилительной аппаратуры.

Долгожданное разрешение танцевать на Приморском бульваре под музыку приняли 20 мая на заседании правительства города.

Напомним, что танцы на Приморском бульваре с использованием звукоусилительной аппаратуры запретили из-за вступившего в действие в августе 2021 года регионального «Закона о тишине», по которому Приморский бульвар внесен в перечень территорий, где нельзя использовать звукоусилительную аппаратуру. Поэтому спонтанно возникшая без малого семь лет назад и полюбившаяся, в основном, людям старшего поколения площадка с условным названием «У Адмиралтейского якоря» оказалась не под формальным, а под фактическим запретом. Танцевать вроде бы не запретили, но только не под звукоусилительную аппаратуру.

Все это время любители танцевать на свежем воздухе пытались восстановить свои права: убеждали депутатов и чиновников, просили помочь и войти в положение, обращали их внимание на социальную значимость проекта и даже патриотическое его содержание.

И, наконец...

— Танцы на Приморском для пожилых — это социально значимый проект, и мы его сохраним. Для проекта будет свой координатор. Танцы будут разведены со временем концертов на «Ракушке», чтобы не было музыкального диссонанса. Он будет проходить в таком же формате, как и раньше, — прокомментировала принятое решение директор департамента культуры Ирина Романец.

Она уточнила, что рамках принятого решения создадут экспертный совет, которому надлежит утвердить репертуар и программы выступлений на открытых площадках.

Организатор «танцев» Сергея Соков сказал, что глобально репертуар пересматривать не будет, программа и так основана на использовании современных песен отечественных исполнителей, в крайнем случае, песен итальянских певцов.

— Мы убедились, что сейчас никто никому мешать не будет, поскольку мы не пересекаемся во времени ни с концертами на «Ракушке», ни с другими творческими коллективами, которым позволили выступать на Приморском бульваре, — сказал С.Соков.

Принятое постановление вступит в силу с 4 июня, хотя фактически энтузиасты потанцевать у «Адмиралтейского якоря» с конца апреля уже вернулись к любимой форме проведения досуга.