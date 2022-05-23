С 1 июня запускают поезд Симферополь – Адлер

Пассажирский поезд №315/316 сообщением Симферополь – Адлер свяжет Крым с ближайшим действующим аэропортом — сочинским.

Продажа билетов откроется 24 мая.

Поезд №315/316 будет курсировать через день. В первый рейс из Симферополя поезд отправится 1 июня 2022, из Адлера – 2 июня 2022.

Расписание составлено таким образом, чтобы большая часть путешествия приходилась на ночное время, и туристы не тратили на переезды световой день.

Поезд будет отправляться из Симферополя в 16.50 и прибывать в Адлер на следующий день в 12.55. Из Адлера поезд будет отправляться в 16.25 с прибытием в Симферополь на следующий день в 10.20.

Максимальная составность поезда: 16 вагонов, сообщила пресс-служба оператора железнодорожного сообщения с Крымом ТК «Гранд Сервис Экспресс».