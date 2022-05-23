Рост цен на медсправки объяснили подорожанием канцелярских товаров

Значительное повышение стоимости медосмотра для получения справок для устройства на работу чиновники севастопольского депздрава обосновали ростом цен на канцелярскую продукцию и бланки.

Значительное повышение стоимости медосмотра для получения справок для устройства на работу чиновники севастопольского депздрава обосновали ростом цен на канцелярскую продукцию и бланки.

Читатели «Севастопольской газеты» обратились в редакцию с просьбой разобраться с необоснованным, на их взгляд, повышением стоимости медосмотра для получения справок для устройства на работу, проводимого в ГБУ «Севастопольская городская психиатрическая больница». Жалуются они и на отказ данного медучреждения выдавать полный комплект необходимых справок, из-за чего приходится обращаться в частные клиники. И тут вопрос не только в деньгах, а и в потере времени.

Для прояснения ситуации «Севастопольская газета» направила в адрес департамента здравоохранения информационный запрос. В ответе, подписанном первым заместителем директора департамента здравоохранения Анной Солдатовой говорится, что в марте 2022 года произошел значительный рост цен на приобретение товаров, необходимых для оказания платных медуслуг.

«Так, по видам платных услуг «Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога для устройства на работу» закупочные цены на канцелярскую продукцию, бланки возросли на 30%», — сказано в ответе.

Кроме того выяснилось, что в период с января по апрель в штате психиатрической больницы не было предусмотрено должности врача-офтальмолога, осмотр которого обязателен для получения справки для устройства на работу охранником.

В настоящий момент ситуация исправлена. В штатное расписание учреждения с 1 мая введена такая должность. Таким образом, справку, необходимую для трудоустройства охранником, можно получить в ГБУ «Севастопольская городская психиатрическая больница», не затрачивая время на дополнительные посещения частных клиник.