Реконструкцию развязки на Руднева – Вакуленчука – Меньшикова перенесли на 2025 год

Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, отчитываясь перед Законодательным собранием Севастополя.

Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, отчитываясь перед Законодательным собранием Севастополя.

По его словам проектно-изыскательские работы по данному объекту находятся на завершающей стадии.

— В этом году мы надеемся, что все-таки проектировщики закончат проектирование и передадут нам проект с экспертизой. Этот проект вошел в наши предложения в программу социально-экономического до 2030 года с финансированием в 2025 году. Пока приступать к работам по строительству этой транспортной развязки мы не планируем, — отчитался глава дептранса, отвечая на вопрос депутата В.Горелова о предполагаемых сроках начала реконструкции.

П.Иено объяснил, что департаменту необходимо сначала завершить начатые работы по развязке на 5-м км («Огурец»), на ул.Генерала Мельника, а потом уже приступать к другим масштабным проектам.

Государственный контракт стоимостью 27,5 млн рублей на выполнение проектно-изыскательных работ на развязку на пересечении Руднева – Вакуленчука – Меньшикова («Летающая тарелка») был заключен департаментом транспорта осенью 2019 года. Исполнителем стало акционерное общество «Петербургские дороги». Проектировщики должны были выполнить его к 31 декабря 2020 года.

Согласно техническому заданию, длина участка реконструируемой дороги — 2,314 км, число полос для движения — четыре. Помимо увеличения ширины проезжей части планируется изменение кругового перекрестка на пересечении улиц Руднева, Вакуленчука и Меньшикова — там нужно организовать двухуровневую развязку.