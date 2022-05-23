На финансирование культурных кластеров выделили еще 500 млн рублей

На содержание культурно-образовательных и музейных комплексов в Севастополе, Калининграде, Кемерово и Владивостоке дополнительно выделено полмиллиарда рублей.

На содержание культурно-образовательных и музейных комплексов в Севастополе, Калининграде, Кемерово и Владивостоке дополнительно выделено полмиллиарда рублей.

Распоряжение о выделении этой суммы из резервного фонда Правительства подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В распоряжении речь идёт о финансировании специальных музыкальных школ, учебных корпусов хореографических академий и общеобразовательных школ в Калининграде и Кемерово, которые открылись в 2021 году.

Кроме того, будет профинансирована работа театрально-образовательного комплекса на острове Русский во Владивостоке. Его открытие запланировано в конце 2022 года. Комплекс объединит в себе музыкальную школу и филиал Московской государственной академии хореографии.

Здание Академии хореографии в Севастополе также должно быть введено в эксплуатацию в 2022 году. Планируется, что в сентябре первые учащиеся основного отделения смогут войти в новое здание и в комфортных условиях продолжить обучение высокому балетному искусству. В апреле Академия хореографии объявила приемную кампанию, в рамках которой впервые отберут детей для обучения на основном отделении по программе специального профессионального образования для получения профессии «артист балета».

Академия хореографии в Севастополе основана в июле 2019 года в рамках масштабного проекта по созданию культурно-образовательного кластера, который строится на мысе Хрустальном. Первый набор детей на обучение в области хореографического искусства был произведен в год основания учреждения. Занятия до ввода в эксплуатацию нового здания проводятся на сторонней площадке. Академию возглавляет артист балета Сергей Полунин.