Деньги от штрафов и платных парковок в бюджет Севастополя не поступают

Заключенное шесть лет назад концессионное соглашение по созданию аппаратного комплекса «Безопасные дороги Севастополя» не соответствует сегодняшней реальности и нуждается в пересмотре, считают депутаты заксобрания.

Заключенное шесть лет назад концессионное соглашение по созданию аппаратного комплекса «Безопасные дороги Севастополя» не соответствует сегодняшней реальности и нуждается в пересмотре, считают депутаты заксобрания.

Вопрос реализации концессионного соглашения о создании технологического комплекса, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения, рассматривался депутатами 20 мая на заседании комиссии Законодательного Собрания Севастополя по бюджету.

Глава парламента Владимир Немцев, участвующий в обсуждении, напомнил, что концессионное соглашение между правительством города и ООО «Безопасные дороги Севастополя» было заключено в октябре 2016 года. Согласно соглашению, 75% дохода от штрафов и парковки должно поступать в бюджет города, а 25% — в доход компании.

— По условиям соглашения большая часть доходов от проекта «Безопасный город», который включает систему видеонаблюдения и платные парковки, должна поступать в бюджет города. Однако, по данному направлению в правительстве средств пока нет, — отметил В.Немцев.

В ходе обсуждения выяснилось, что заключенное пять лет назад концессионное соглашение не в полной мере соответствует сегодняшней реальности и нуждается в пересмотре. Это необходимо и для обеспечения безопасности дорожного движения, и для увеличения доходов бюджета. Поэтому парламентарии решили попросить департамент транспорта и компанию-концессионера предоставить заксобранию предложения по изменению соглашения с тем, чтобы интересы города были учтены в полной мере.

Напомним, что платными парковками в Севастополе с 2016 года по конфессионному соглашению с городским правительством занимается ООО «Безопасные дороги Севастополя» . Это было первое концессионное соглашение в Севастополе. Оно связано с обустройством автомобильных дорог программным комплексом «Безопасные дороги». Соглашение рассчитано на 12 лет. В течение восьми месяцев компания-концессионер должна была инвестировать в проект порядка 900 миллионов рублей. За эти деньги в Севастополе создавался региональный центр фото- и видеофиксации, куда стекается информация обо всех дорожных административных штрафах, который перейдет в собственность города, после ее эксплуатации в течение 12 лет компанией-концесссионером.

Что касается штрафов за нарушения ПДД, то комплекс работает. А вот с оплатой парковки как-то не задалось. Паркоматы не работают, или работают с перебоями, и желания оплачивать парковку в центре города у местного населения так и не возникло.