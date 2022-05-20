Жителям улицы Дорической надоело ждать ее ремонта

По этой улице пройдет новая дорога из микрорайона бухты Казачьей на Фиолент. Но случится это в отдаленной перспективе. Пока же приводить в проезжее состояние грунтовку с остатками асфальта и глубокими ямами департамент транспорта не намерен.

По этой улице пройдет новая дорога из микрорайона бухты Казачьей на Фиолент. Но случится это в отдаленной перспективе. Пока же приводить в проезжее состояние грунтовку с остатками асфальта и глубокими ямами департамент транспорта не намерен.

Активисты микрорайона, расположенного между Казачинским и Фиолентовским шоссе, написали обращение с просьбой обратить внимание на их дорогу. Адресовано открытое письмо сразу во все инстанции: президенту, генеральному прокурору, губернатору, депутатам, главе районной администрации, департаменту транспорта и СМИ.

«Согласно кадастровой карте Росреестра, Казачинское шоссе и Крепостное шоссе города Севастополя соединяет автомобильная дорога общего пользования длиной 1,25 км (улица Дорическая)», — говорится в обращении. Дорога, построенная в 1993 году, — единственный путь для жителей более 600 жилых домов. В письме бывшие дачные кооперативы названы «жилыми кварталами», но они фактически таковыми уже и являются.

Со времен постройки автодорога не ремонтировалась: асфальт, где он был, изношен на 90%, имеются многочисленные просадки грунта — глубокие ямы, колейность; отсутствуют элементы благоустройства дороги: обочины, тротуары, фонари.

«В настоящее время дорога находится в состоянии, затрудняющем движение транспортных средств, отсутствует возможность проезда как личного транспорта, так и спецслужб — машин скорой помощи, МЧС и др., что может повлечь наступление тяжких последствий как жизни и здоровью жителей (в том числе детей и мам с колясками), так и имуществу граждан», — говорится в обращении.

В письме они ссылаются на решения судов различных регионов России, обязывающие местные органы власти ставить на баланс грунтовые дороги и содержать их.

Жители считают, что городские власти в лице департамента транспорта должны взять улицу Дорическую на свой баланс и в кратчайшие сроки сделать пригодной для поезда.

Под обращением стоят подписи на четырех листах.

Новая дорога пройдет по улице Дорической

Как сообщили «Севастопольской газете» в департаменте транспорта, трассировка дороги, соединяющей бухту Казачья с Фиолентовским шоссе, пройдет по ул.Дорической. Дорога будет иметь две полосы движения и пешеходные тротуары. Ее проектирует АО «ВАД»: «в соответствии с государственным контрактом №15-21 от 23.08.2021 года завершение работ по проектированию предусмотрено до 20.11.2022 года. Планируемый срок начала работ IV квартал 2024 года. Продолжительность строительно-монтажных работ будет рассчитана проектом производства работ при проектировании. Ориентировочно, продолжительность строительно-монтажных работ составит 36 месяцев».

Считаем: сейчас 2022 год, работы начнутся через два года и продлятся еще три. Выходит, что ремонта улицы Дорической жителям района Крепостного шоссе ждать осталось всего каких-то пять лет.