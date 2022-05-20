Житель Евпатории пытался поджечь здание городской администрации

Коктейль Молотова, брошенный в окно, не разгорелся.

В отношении 27-летнего гражданина РФ возбуждено дело о покушении на теракт.

Как сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, дело о покушении на совершение теракта возбуждено после того, как мужчина 16 мая в четыре часа утра облил здание администрации краской — желтой и голубой, а потом попытался поджечь, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно. Но пламя не разгорелось.

За покушение на теракт мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.