Въездной знак в Севастополь на трассе «Таврида» может стать «народным проектом»

Если открытый конкурс на разработку концепции въездного знака в Севастополь не состоится, или город не найдет денег на его установку, проектом займутся сами жители города.

Если открытый конкурс на разработку концепции въездного знака в Севастополь не состоится, или город не найдет денег на его установку, проектом займутся сами жители города.

Инициатива установить знак на с Республикой Крым в начале 7-го участка трассы «Таврида» исходит от общественного движения «Блокпост Севастополь». Идею «блокпостовец» Андрей Ситников озвучил на заседании общественного совета департамента архитектуры в начале февраля и обнародовал в социальных сетях, попросив прокомментировать.

Тема активно обсуждалась. Кто-то писал, что дело это хорошее и его обязательно необходимо реализовать. Другим предложение поставить на въезде в Севастополь аналог калифорнийской надписи HOIIYWOOD откровенно не понравилось. Люди интересовались, из какого материала должно быть выполнено архитектурное сооружение: чтобы на века и красиво. Обсуждался бетон, железобетон, металл и даже инкерманский камень. В общей сложности, по словам руководителя ОД «Блокпост Севастополь» Андрея Ситникова, инициативу поддержали тысячи горожан.

В окончательном варианте было определенно: знак будет металлическим, сваренным из больших труб и листов. Размер конструкции впечатляет: надпись из букв высотой в восемь метров растянется в длину на 85 м.

По предварительным подсчетам, изготовление и установка объекта обойдется в 2,5 млн рублей. На данный момент общественная организация ведет переговоры с собственником земельного участка, на котором предполагается разместить сооружение.

А.Ситников уверен, что предлагаемый общественниками проект въездного знака носит не только информационный характер, но и является эстетически привлекательным, формирующим у гостей первое позитивное впечатление о городе. В случае, если департаментом архитектуры будет организован открытый архитектурный конкурс на разработку концепции въездного знака, общественное движение «Блокпост-Севастополь» будет в нем участвовать со своим проектом.

Если конкурс не состоится, или город не выделит финансирование на реализацию этого проекта, то активисты обратятся к жителям города с просьбой поддержать деньгами «народный проект».