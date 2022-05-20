Сын украл золотые украшения матери

В Балаклаве участковые уполномоченные полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий у собственной матери.

В Балаклаве участковые уполномоченные полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий у собственной матери.

Обнаружив пропажу двух золотых колец стоимостью более 11 тысяч рублей, 62-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию. В краже она заподозрила своего сына, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Участковый задержал подозреваемого. Тот признался, что проник в комнату матери во время ее отсутствия, похитил из шкатулки кольца.

Украденное злоумышленник сбыл в разные ломбарды города, а вырученные деньги потратил на свои нужды, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.