Создано виртуальное бюро находок на общественном транспорте

Активисты предприятия «Севэлектротранс им.Круподерова» создали в своей группе в социальной сети ВКонтакте «Бюро находок на общественном транспорте». В группу могут обращаться все, кто что-то нашел, потерял или забыл в севастопольских троллейбусах и автобусах.

Активисты предприятия «Севэлектротранс им.Круподерова» создали в своей группе в социальной сети ВКонтакте «Бюро находок на общественном транспорте». В группу могут обращаться все, кто что-то нашел, потерял или забыл в севастопольских троллейбусах и автобусах.

«Мы ежедневно что-то теряем или находим и порой даже не знаем куда писать, звонить или кричать», - обратились к подписчикам организаторы «бюро находок» в социальной сети и создали для решения этой проблемы тему для обсуждения.

Теперь в случае потери об этом можно написать в группе Вконтакте «SEV-TROLL».

В пояснениях под постами администраторы группы срассказали, что найденные вещи оставляются в диспетчерской на 5 км. Потерянное на маршрутах №№76, 10, 10к — хранится в диспетчерской в Камышовой бухте.

На сегодняшний день на странице виртуального «бюро находок» не так много записей, но люди уже начали обращаться за помощью. Например, в ленте есть запись от 13 мая в ней указано, что «в 16.45 в троллейбусе 10, возможно, 10к на остановке Героев Сталинграда в Севастополе был утерян детский рюкзачок. Рюкзак по размеру формата А4 в разноцветных полосочках, с золотисто-коричневыми кожаными лямочками. В рюкзачке: детская зубная щетка, зубная паста, детское лекарство от кашля, антибиотик, СНИЛС и паспорт в розовой обложке. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о данных вещах, сообщить в комментариях!»

Администраторы группы пообещали ко всем обращениям отнестись ответственно: «Мы все дружно поможем вам найти или вернуть вещи, документы и всё что только получится найти или потерять!»