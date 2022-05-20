Очередной раз обокрасть магазин не удалось

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю задержали местного 25-летнего жителя, который пытался вынести товар из супермаркета, спрятав в детскую коляску.

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю задержали местного 25-летнего жителя, который пытался вынести товар из супермаркета, спрятав в детскую коляску.

Получив сообщение о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из магазинов, наряд Росгвардии незамедлительно выехал на место происшествия. Причиной вызова оказался мужчина с детской коляской, в которой лежал его ребенок. Под ребенком, в вещах были припрятаны продукты питания, которые покупатель «забыл» оплатить.

Из пояснений работников супермаркета следовало, что задержанный причастен и к другим подобным преступлениям в этом же магазине, о чем свидетельствуют записи с видеокамер внутреннего наблюдения.

В этот раз злоумышленник решил действовать по отработанной ранее схеме. Подходя к полкам с продуктами, он складывал понравившиеся дорогостоящие товары в детскую коляску. Набрав продуктов на пять тысяч рублей мужчина попытался покинуть территорию магазина, но его узнала кассир.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательтсва. По данному факту проводится проверка, сообщила рресс-служба ГУ Росгвардии

по Республике Крым и Севастополю.