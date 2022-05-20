Новые общественные слушания по расширению Казачинского шоссе намечены на сентябрь

Как выяснила «Севастопольская газета», проектирование реконструкции Казачинского шоссе и строительства дороги от бухты Казачьей до Фиолента новым подрядчиком должно быть выполнено к концу ноября 2022 года. К работам дорожники приступят не ранее четвертого квартала 2024 года.

Как выяснила «Севастопольская газета», проектирование реконструкции Казачинского шоссе и строительства дороги от бухты Казачьей до Фиолента новым подрядчиком должно быть выполнено к концу ноября 2022 года. К работам дорожники приступят не ранее четвертого квартала 2024 года.

Долгий путь к дороге

Проектирование строительства и реконструкции автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья началось в 2016 году. Подрядчик — воронежское ООО «Инжсервис», заказчик — ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

В ноябре 2017 года прошли бурные общественные слушания. На них севастопольцы не одобрили выбранный проектировщиками вариант прокладки дороги из бухты Казачья к Фиолентовскому шоссе, так как он предполагал изъятие большого количества земельных участков. Люди волновались за собственность и просили перенести будущую дорогу вплотную к полигону Минобороны, где уже есть грунтовая дорога. Однако этот вариант по неизвестной причине не рассматривался вообще.

Второй раз городские власти общались с жителями бухты Казачьей и Фиолента по поводу прокладки новой дороги и расширения Казачинского шоссе в марте 2018 года. По итогам новых общественных слушаний к сентябрю был утвержден проект планировки и проект межевания территории объекта «Строительство и реконструкция автодороги «Севастополь – порт «Камышовая бухта» – бухта Казачья», предполагавший изъятие полсотни земельных участков и снос гаражного кооператива.

Но строительство так и не начиналось. «Севастопольская газета» интересовалась судьбой проекта и в 2019 году, и в 2020-м. В ответ получала обещания, что вот-вот начнут.

Как выяснилось, материалы незавершенного проекта, без положительного заключения Главгосэкспертизы передали в департамент транспорта, а ООО «Инжсервис» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Государственный контракт с данной организацией расторгли.

В 2021 году был заключен новый госконтракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, исполнителем работ стал АО «ВАД», построивший семь участков трассы «Таврида» и достраивающий сейчас восьмой.

Общественные слушания нужны опять

«Севастопольская газета» поинтересовалась у нового подрядчика, как дела с проектом Казачинского шоссе с новой дорогой на Фиолент. Наш запрос был переадресован в департамент транспорта — заказчику.

Как выяснилось, в новом проекте «трассировка дороги, соединяющей бухту Казачья с Фиолентовским шоссе проходит по ул.Дорическая. Данная дорога будет иметь две полосы движения и пешеходные тротуары». Но это — не понравившийся жителям вариант 2017 года.

Далее в ответе департамента говорится, что «для формирования полосы отвода для строительства и реконструкции автомобильной дороги, будет выполнена корректировка документации по планировке и межеванию территорий, в которой будет сформирован перечень земельных участков и капитальных строений, подлежащих полному или частичному изъятию путем выкупа».

Для утверждения документации по планировке и межеванию территорий, законодательством предусмотрена процедура общественных слушаний. Ориентировочная дата их проведения — сентябрь 2022 года.

Проект должен быть готов к концу ноября 2022 года. Начало работ запланировано аж на четвертый квартал 2024 года. Ориентировочная продолжительность строительно-монтажных работ — три года.

Заметим, что с 2016 года, когда начали проводить первое проектирование, садовые участки, по которым должна пройти новая дорога, активно застраивались. Теперь, чтобы ее построить, придется выкупать землю уже вместе с домами.