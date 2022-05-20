На улице Частника собираются строить архитектурно привлекательный дом

Новый жилой дом в районе пл.Восставших хотят сделать архитектурно привлекательным для горожан объектом, но при этом захватив у них тротуар.

Новый жилой дом в районе пл.Восставших хотят сделать архитектурно привлекательным для горожан объектом, но при этом захватив у них тротуар.

Проект четырехэтажного жилого дома на 11 квартир со встроенными помещениями и паркингом по адресу ул.Щорса, 17 представили на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя 20 мая.

Участок расположен вдоль ул.Частника, граничит с малоэтажной застройкой, по ул.Костомаровской «смотрит» на рынок «Чайка», а по ул.Щорса — на детский легкоатлетический стадион.

Казалось бы, что в этом необычного? Просто речь идет о строительстве в месте, входящем в зону исторического поселения, что накладывает обязательства по прохождению согласования архитектурного облика здания с членам гродского архитектурно-художественного совета. Об этом напомнила архитектор архитектурного бюро «Основа» Виктория Демина, которая и представила проект.

По ее словам, на сегодня земельный участок находится в аренде у ООО «СЗ «Пассат ЛТД», приобретен в прошлом году, имеет вид разрешенного использования — малоэтажная жилая застройка. Стоимость строительства составляет 389 млн руб. Строительство дома предполагает последующее благоустройство и 40-процентное озеленение, примерно половина которого составляет мощение так называемой газонной решеткой, устойчивой к истиранию.

В зоне застройки предполагается игровая площадка, зона отдыха для взрослых, спортплощадка и хозяйственная площадка.

В проект также входит подземная парковка на 19 машин, въезд на которую предполагается с ул.Костомаровской.

Общая площадь объекта — 2594 кв.м, общая высота здания — 13,5 м. В первом этаже запроектированы встроенные помещения с индивидуальными выходами по всему периметру. Квартиры расположатся на 2-4 этажах.

Членам архитектурно-художественного совета предложили обсудить три варианта фасадных решений. Первый выполнен в современном стиле, с использованием фибробетонных панелей на металлической подсистеме, с так называемым западанием по окнам и витражами, которые должны придать дополнительную пластику фасадам. В том же проекте предлагается так называемый стеклянный угол, раскрывающий перспективу здания.

Дополнительное изящество должны придать канеллюры, а также гравюры севастопольских (или не севастопольских) художников.

Второй вариант предполагает использование классических элементов в виде карнизов. По периметру здания располагаются металлические ограждения и более строгое металлическое ограждение на кровле. Характерные черты второго варианта — лаконичность, монохромность, графичность.

Материал тот же — фибробетонные панели светлых оттенков, в сочетании с керамогранитными плитами под натуральный камень.

Третий вариант выполнен в стиле неоклассики, с характерными для этого стиля четкостью, симметричностью, соблюдением пропорций и спокойной серо-бежевой гаммой. Предложенные варианты и стали предметом обсуждения членов архитектурно-художественного совета.

Есть над чем работать

Именно это предложил разработчикам севастопольский архитектор Георгий Григорьянц. По его мнению, не стоит повторять хрущевскую стилистику, которая и без того заполонила площадь Восставших, а вернуться к севастопольскому стилю. В частности, отказавшись от плоской крыши, которая предусмотрена проектом. Он также посоветовал архитекторам поиграть силуэтом и придать зданию южный характер.

Другому члену совета Людмиле Борденюк показалось, что в проекте мало зелени. Наличие газонных решеток и теневых пергол ее явно не убедило.

Валерия Дорошко больше обеспокоило сокращение на улице Частника парковочных мест, которых там и так не хватает. Оно и понятно, строящийся дом заявлен, как элитный, территория будет огорожена.

Вячеслав Горелов в целом высказался за второй вариант. Правда, с рекомендацией разработчикам выехать в район застройки и увидеть проектируемый дом в окружении существующих построек, а не по гугл-картам.

Его поддержал и главный архитектор города Николай Гордюшин, которому также понравился второй вариант, «с доработкой по входам и подсветки». А идея с гравюрами на фасаде, по мнению Н.Гордюшина, сделает данный объект достопримечательностью площади Восставших.

Уже в завершении обсуждения неожиданно обозначилась главная проблема, которую не учли разработчики. Они так расположили объект по ул.Костомаровской, что он полностью занял тротуар. В оправдание было заявлено, что «тротуара на этой улице уже все равно нет».

Именно это утверждение вызвало резкую реакцию всех членов совета, по мнению которых самозахвату стоит противостоять, а не потворствовать.

— Проход людям надо обеспечить! — потребовали члены совета, признав в целом проект достойным, при условии, что подрядчик (предполагается, что из Москвы) сумеет обеспечить поставку заложенных в проект строительных материалов.

— Мы экономить не собираемся. Мы планируем сделать достойную вещь для Севастополя! — заверил присутствующих владелец участка Сергей Галаган.