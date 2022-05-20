На летний сезон запускают новый поезд в Крым

Новый поезд №197/198 «Таврия» сообщением Москва – Симферополь отправится в первый рейс из Москвы 28 мая, из Симферополя — 29 мая.

Новый поезд №197/198 «Таврия» сообщением Москва – Симферополь отправится в первый рейс из Москвы 28 мая, из Симферополя — 29 мая.

Поезд будет курсировать до конца сентября, сообщила песс-служба оператора крымских поездов «Гранд Сервис Экспресс».

Продажа билетов уже открыта. В Крыму поезд будет делать остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое. В состав поезда будет включено 16 вагонов класса «купе» и «плацкарт», вагон-ресторан. Из Москвы поезд будет отправляться в 22.30 и прибывать в Симферополь через день после отправления в 7.20. В обратный рейс поезд отправится в 23.55, а доедет до столицы на вторые сутки в 11.25.

Из-за запрета полетов в аэропорт Симферополя с 24 февраля туристам приходится добираться на полуостров поездами, автобусами или на личном транспорте.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, на данный момент решается вопрос с запуском ежедневного поезда из Адлера в Симферополь, также решается вопрос о дополнительных поездах «Симферополь – Москва», рассматривается вопрос о продлении скоростного поезда «Ласточка» по маршруту «Адлер – Анапа – Керчь», а также разрабатываются дополнительные возможности комфортабельного автобусного сообщения.

Всего в этом сезоне курсируют 17 маршрутов в маршрутной сети поездов «Таврия», против 14 маршрутов сезона 2021.