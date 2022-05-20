Кругосветное путешествие пройдет через Крым

Известный испанский путешественник Альваро де Маричалар собирается обогнуть Камчатский и Крымский полуострова в ходе своей одиночной кругосветной экспедиции на водном мотоцикле.

Известный испанский путешественник Альваро де Маричалар собирается обогнуть Камчатский и Крымский полуострова в ходе своей одиночной кругосветной экспедиции на водном мотоцикле.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в посольстве России в Мексике 19 мая.

«Если все будет хорошо, на Камчатке я буду в ноябре, но точно сказать пока сложно <…>, нельзя исключать, что это произойдет позже, — цитирует ТАСС А.Маричалара. — А в Крым мы попадем, когда пройдем Суэцкий канал и Босфор, возможно, через 11-12 месяцев».

По словам члена Русского географического общества, к настоящему моменту преодолено 20% маршрута, прохождение оставшейся части должно занять еще около 15 месяцев. Экспедиция посвящена 500-летию первого кругосветного путешествия, которое в сентябре 1519 года начал Фернан Магеллан, а спустя три года завершил Хуан Себастьян Элькано. Она призвана напомнить о вкладе первых кругосветных мореплавателей в мировую историю.

Общаясь с журналистами, путешественник заявил о поддержке России, назвав ее «единственной страной, которая справляется с дьявольской бурей, идущей от англосаксонского мира». По мнению Маричалара, против России в настоящее время развязана масштабная кампания, нацеленная на очернение ее действий, подобная антииспанской пропаганде, существовавшей на протяжении нескольких столетий. Конфликт на Украине он назвал «операцией под чужим флагом», которую, преследуя собственные интересы, спровоцировали «те, кто далек от Европы, России и Украины». «Пусть нас, европейцев, оставят в покое!» — воскликнул Маричалар.

С 1982 года 61-летний уроженец Памплоны совершил 39 одиночных морских экспедиций в разных регионах планеты, установив более 10 рекордных достижений. Свое текущее путешествие он начал в 2019 году, однако в 2020-м ему пришлось прервать его из-за пандемии коронавируса.

Экспедиция решает несколько задач. Первая — наблюдение за уровнем загрязненности Мирового океана микропластиком. Путешественник собирается установить мировой рекорд — совершить первое одиночное кругосветное плавание на самом маленьком в мире судне. Во время экспедиции А.Маричалар проводит встречи с жителям разных стран, продвигая идеи единства и мира, и снимает документальный фильм.