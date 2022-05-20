Часть улицы Шмидта перекрыли на месяц

Департамент транспорта наконец-то объявил, что с 23 мая будет перекрыта улица, которая уже три дня как перекрыта.

Департамент транспорта наконец-то объявил, что с 23 мая будет перекрыта улица, которая уже три дня как перекрыта.

С 17 мая автомобили стоят в жесткой пробке на ул.5 Бастионная, пытаясь выехать на пл.Восставших со стороны пл.Пирогова. Теперь стало ясно, что такая ситуация продлится не меньше месяца, потому что улицу Шмидта ремонтируют.

Ограничение движения транспорта на участке автомобильной дороги по ул.Шмидта от пересечения с ул.Рябова до пересечения с ул.Батумской будет действовать с 23 мая по 23 июня, сообщили в департаменте транспорта.

На этот же период, на улицах Шмидта и Очаковцев будет действовать временный запрет остановки и стоянки транспорта.

При этом, на ул.Шмидта от пересечения с ул.Шварца до пересечения с ул.Рябова и от пересечения с ул.Батумская до пересечения с ул.Новороссийской вводится двухстороннее движение, чтобы окончательно всех запутать.