Стрелу башенного крана над дорогой Севгосстройнадзор не заметил

Строительство жилого комплекса на Стрелецком спуске ведется небезопасно. Об этом «Севастопольской газете» сообщили читатели, обратившие внимание на размещение башенного крана, стрела которого находится прямо над проезжей частью.

Строительство жилого комплекса на Стрелецком спуске ведется небезопасно. Об этом «Севастопольской газете» сообщили читатели, обратившие внимание на размещение башенного крана, стрела которого находится прямо над проезжей частью.

В темное время суток кран поперек дороги весьма эффектно подсвечен неоном. Столь неожиданная иллюминация даже радует глаз, несмотря на то, что перемещаться по дороге приходится с откровенным риском для жизни.

— Так не должно быть! Это же явное нарушение строительных норм и правил! Кто-нибудь контролирует технику безопасности на этой стройке?! — возмущенные читатели обратились в газету с целым рядом вопросом, которые редакция в форме информационного запроса переадресовала в Управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя, иначе говоря, в Севгосстройнадзор.

Запрос сопровождался фотографией, сделанной 11 мая, на которой стрела крана нависает над проезжей частью Стрелецкого спуска.

Ровно через неделю ответ-разъяснение на двух листах был получен. В подробном письме, подписанном исполняющим обязанности начальника управления Д.Клименко, для начала и, вероятно, для лучшего понимания предмета, перечислены основные государственные полномочия вышеназванного ведомства, со ссылками на соответствующие статьи Градостроительного кодекса (ГрК) РФ.

По существу вопроса в ответе сообщается, что Севгосстройнадзор в период с 29.04 по 18.05.2022 года в соответствие с программой проверок в отношении объекта капитального строительства «Жилой комплекс с объектами торговли, соцкультбыта, общественного питания, офисными помещениями и многоярусным паркингом по ул.Генерала Крейзера в Севастополе действительно выезжал на объект и действительно зафиксировал, что «на объекте установлен кран башенный верхнеповоротный, зарегистрированный в составе опасного производственного объекта по ул.Генерала Крейзера (в районе Стрелецкого спуска).

В продолжение ликбеза в ответе подтверждается, что Управлением по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений 26.02.2019 года ответственность владельца опасного производственного объекта застрахована согласно страховому полису обязательного страхования, а сам башенный кран установлен на рельсовый путь в соответствии с разработанной проектной документацией и техническими параметрами.

Только после всего перечисленного и единственным абзацем в три строки говорится, что по состоянию на 18.05.2022 нарушений обязательных требований к эксплуатации грузоподъемных механизмов в рамках проверки не установлено.

Что отвечать читателям? Разве что процитировать фразу из мультфильма «Пластилиновая ворона»:

«Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите

Там, где идет строительство или подвешен груз».