Пришедшая на Юг России непогода продержится неделю

Непогода с дождями, грозами, шквалистым ветром и понижением температуры воздуха продержится на Юге России и Северном Кавказе как минимум до середины следующей недели.

Непогода с дождями, грозами, шквалистым ветром и понижением температуры воздуха продержится на Юге России и Северном Кавказе как минимум до середины следующей недели.

Об этом ТАСС сообщила в четверг, 19 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

В середине текущей недели свою атаку на южные регионы Европейской России начал небольшой, но активный волновой циклон с запада. Первым на пути его атмосферных фронтов оказался Крымский полуостров, затем дожди начались в Ростовской области, в четверг погода с дождями, грозами, местами с градом, шквалистым усилением ветра распространится на территорию Краснодарского края и регионы Северного Кавказа. Произойдет и понижение температуры воздуха: на Кубани в конце рабочей недели будет не выше 13-18 градусов, в республиках Северного Кавказа в четверг днем — 18-23 градуса, в пятницу — 14-19 градусов тепла.

«Как минимум до середины следующей недели рассчитывать на устойчивость погодных процессов не стоит, потому что в Европейскую Россию будет продолжать поступать холодный воздух с севера. Северный заток будет пробиваться в южные широты, добираясь до Черного моря и до Кавказа, и это будет приводить к усилению дождей. Погода будет то улучшаться, то ухудшаться», — сказала Е.Волосюк.

В предстоящие выходные дни есть надежда, что в республиках Северного Кавказа, на Кубани, Ставрополье погода улучшится, потеплеет до 18-23 градусов, местами до 25. Дожди пройдут преимущественно в Ростовской и Волгоградской областях.

Температурный режим до середины следующей недели сохранится ниже средних многолетних значений. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях — на 4-5 градусов, в Крыму — на 3-4 градуса, на Кавказе — на 2-3 градуса ниже нормы.

Температура воды на пляжах Крыма пока совсем невысока и составляет от 12 градусов в Алуште до 16 градусов в Севастополе.