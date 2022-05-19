Океанариум, дельфинарий и цирк получили лицензии

В Севастополе зарегистрировано шесть предприятий, использующих животных в культурно-зрелищных целях. Трем из них уже выданы лицензии, одно заявление находится на рассмотрении.

В Севастополе зарегистрировано шесть предприятий, использующих животных в культурно-зрелищных целях. Трем из них уже выданы лицензии, одно заявление находится на рассмотрении.

Согласно информации Южного межрегионального управления Россельхознадзора, по результатам проверок данных организаций с начала 2021 года принято решение о выдаче трех бессрочных лицензий: океанариуму торгового дома «ГЕСС и Ко» (пр.Нахимова, 2); дельфинарию Flipper (в районе пляжа парка Победы) и Севастопольскому государственному цирку на ул.Пожарова, 1-Б.

На данный момент на рассмотрении в Россельхознадзоре находится заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных ООО «Дельфиния» (наб.Корнилова, 2). На сайте этого дельфинария уже анонсируется скорое открытие сезона, хотя год назад суд признал его деятельность незаконной из-за отсутствия разрешения на использование акватории и набережной.

В Крыму большинство предприятий лицензии получили

В конце апреля Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщало, что в Крыму из 28 предприятий, осуществляющих деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, 20 получили лицензию. Из них называли восемь зоопарков, в том числе Ялтинский зоопарк «Сказка» и Алуштинский зоопарк, восемь дельфинариев, среди них те, которые предлагают плавание с дельфинами («Немо» в Алуште), три океанариума и Симферопольский государственный цирк им. Б.Тезикова.

Кроме того, в мае список обладателей лицензий расширился, Россельхознадзор выдал разрешающие документы еще двум крымским зоопаркам — «Большая медведица» из Коктебеля и кроликопарку в Бахчисарайском районе, а также двум циркам-шапито «Феникс» из Белогорского района и «Арт-Аверс из Евпатории.

Ранее некоторым из них в лицензии было отказано. Основными нарушениями стали неудовлетворяющие потребностям животных пространства и обстановка, отсутствие специальных помещений, вольеров, технических средств и оборудования. По закону, предприятия после устранения выявленных нарушений вправе повторно обратиться в ведомство с заявлением на лицензирование.

В соответствии с требованиями Федерального закона России «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» процедуру лицензирования, должны пройти все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. После 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.