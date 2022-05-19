Незаконной перепланировке жилья объявляют войну

Владельцев самовольно переустроенных квартир смогут принуждать вернуть их в первоначальное состояние.

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя 17 мая опубликовал извещение о подготовке проекта приказа об утверждении порядка приведения самовольно переустроенных или перепланированных помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние.

Авторы проекта заявляют, что ранее документа, прописывающего четкий порядок приведения перепланированных без согласования с властями квартир в Севастополе не существовало. «На территории города Севастополя отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий порядок приведения самовольно переустроенного или перепланированного помещения в прежнее состояние», — подчеркивается в извещении.

В тексте сказано, что самовольно переустроенные или перепланированные помещения представляют угрозу жизни и здоровью граждан, так как работы, выполненные с нарушением строительных норм и правил могут привести к разрушению несущих конструкций здания, либо нарушению работы внутридомовых систем — электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

По мнению разработчиков, принятие приказа позволит существенно повысить эффективность деятельности по устранению последствий самовольного переустройства, а также уменьшить опасность, которую представляют собой подобные помещения.

Если новый порядок будет принят, то департамент архитектуры и градостроительства получит право и механизм для принуждения собственников жилья к устранению нарушений.

Нормативный правой акт, устанавливающий порядок, не будет рассматриваться на заседании правительства, его утвердят в виде приказа, и он начнет действовать не позднее 1 июля 2022 года.