На улице 2-я Бастионная установили остановку

Остановочный павильон на Корабельной стороне, который департамент транспорта обещал установить лишь в 2023 году, уже стоит.

Остановочный павильон на Корабельной стороне, который департамент транспорта обещал установить лишь в 2023 году, уже стоит.

В историю с остановкой очень своевременно включился председатель комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Камзолов. В ходе рабочего выезда на Корабельную сторону к нему обратились жители улиц Оборонная и Окопная, пожаловавшиеся на отсутствие остановочного павильона на остановке общественного транспорта «2-я Бастионная улица».

Депутат направил соответствующее обращение в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя». И на этой неделе бригада рабочих уже начала монтаж конструкции: каркаса и крыши остановочного павильона. Они заверили, что стекла будут установлены в пятницу, 20 мая.

— Теперь севастопольцы смогут отдохнуть и укрыться от осадков в ожидании общественного транспорта, — цитирует пресс-служба заксобрания В.Камзолова.

Торговый павильон на остановке общественного транспорта был ликвидирован вместе с остановочным павильоном в конце 2021 года. Людям из-за этого приходилось ждать транспорт без навеса.

На запрос «Севастопольской газеты» о планах благоустройства данной остановки департамент транспорта сообщил: «Наши специалисты включили в проект плана работ на 2023 год устройство остановочного павильона на автодороге ул.Истомина на остановке «2-я Бастионная улица».