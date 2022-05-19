На трассе «Таврида» не хватает знака, что въезжаешь в Севастополь

На комитете по градостроительству заксобрания рассмотрено обращение от общественного движения установить въездной знак «Севастополь» на главном въезде в город со стороны Республики Крым.

На комитете по градостроительству заксобрания рассмотрено обращение от общественного движения установить въездной знак «Севастополь» на главном въезде в город со стороны Республики Крым.

— Автор предлагает установить въездной знак «Севастополь» в начале седьмого участка трассы «Таврида», поскольку такой знак носит не только информационный характер, но и является эстетически привлекательным элементом, формирующим у гостей первое впечатление о городе, — объяснил суть обращения председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

Он предложил выяснить, установлен ли существующий въездной знак «Севастополь» на границе между двумя субъектами. А если нет, организовать открытый архитектурный конкурс на разработку концепции въездного знака в Севастополь у трассы «Таврида».

На подступах к Севастополю со стороны Ялты и на Мекензиевых горах установлены бетонные «звезды» с надписью «Севастополь», а под Верхнесадовым — бетонный якорь с такой же надписью. Именно с этого якоря и начинается седьмой этап трассы «Таврида».