Депутат просит запустить «Ласточки» и «Кометы» из Сочи в Крым

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик направил обращение в Министерство транспорта Российской Федерации с просьбой организовать между Крымом и Сочи, где работает единственный на юге России аэропорт, железнодорожное и морское сообщение, сообщили в его пресс-службе.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик направил обращение в Министерство транспорта Российской Федерации с просьбой организовать между Крымом и Сочи, где работает единственный на юге России аэропорт, железнодорожное и морское сообщение, сообщили в его пресс-службе.

«В мой адрес в преддверии туристического сезона поступает большое количество обращений от жителей города-героя Севастополя, Республики Крым и других регионов Российской Федерации с просьбой оказать содействие в улучшении транспортной доступности Крымского полуострова в период ограничения авиасообщения на юге России. <…> В условиях вышеуказанных ограничений, связанных с авиасообщением, считаю необходимым и обоснованным запуск морских пассажирских судов на подводных крыльях «Комета-120» по маршруту Сочи – Севастополь. Этот вопрос я изложил в депутатском обращении в адрес министра транспорта Российской Федерации [Виталия Савельева]», — цитирует Д.Белика ТАСС.

Он поясняет, что в 2021 году Минпромторг РФ уже заявлял о намерении пустить «Кометы» по маршруту Сочи – Севастополь, однако они курсируют в летнее время лишь по направлениям Ялта – Севастополь и Сочи – Геленджик – Новороссийск.

Самолетами на полуостров прибывали порядка 30% от общего числа туристов. Сейчас потребность частично закрывается железнодорожным сообщением, объемы которого выросли в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Однако нередко люди выбирают вариант с пересадкой: на самолете летят в Сочи, а оттуда добираются в Крым.

«На сегодняшний день отсутствуют прямые пригородные поезда класса «Ласточка» и «Ласточка-премиум» по маршруту Сочи – Симферополь – Севастополь. Запуск подобного маршрута помог бы разгрузить пассажиропоток на поездах «Таврия», улучшив транспортную доступность субъектов Российской Федерации — города федерального значения Севастополя и Республики Крым — для туристов и местных жителей», — считает Д.Белик.

Аэропорт Симферополя и еще 10 городов юга и центральной России закрыты с 24 февраля 2022 года из-за проведения специальной военной операции на Украине.