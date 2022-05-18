Женщина-водитель не уступила дорогу тепловозу

Авария с участием легкового автомобиля и тепловоза произошла на железнодорожном переезде в районе аэродрома в Юхариной балке.

Авария с участием легкового автомобиля и тепловоза произошла на железнодорожном переезде в районе аэродрома в Юхариной балке.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, в ДТП пострадавших нет, легковой автомобиль получил технические повреждения.

По предварительным данным, утром 18 мая женщина 1964 года рождения на автомобиле Lada Granta на железнодорожном переезде проехала на запрещающий сигнал светофора, не уступив дорогу тепловозу. От удара автомобиль откинуло в сторону на бетонный столб.

В отношении водителя сотрудники ГИБДД составили три протокола: о нарушении правил движения через железнодорожные пути, повреждении дорожного сооружения и отсутствии обязательной автостраховки.