Вы видели каменный лес?

В заброшенных карьерах Керченского полуострова, в центральном Крыму и в окрестностях Севастополя до сих пор можно найти окаменевшие обломки древних деревьев. Драгоценные осколки когда-то могучих кедров — уникальный декоративно-поделочный материал.

В заброшенных карьерах Керченского полуострова, в центральном Крыму и в окрестностях Севастополя до сих пор можно найти окаменевшие обломки древних деревьев. Драгоценные осколки когда-то могучих кедров — уникальный декоративно-поделочный материал.

Подарок из прошлого

Около 15 миллионов лет назад на западе современного Керченского полуострова, на побережье Сарматского моря (древнее море, существовавшее 14-10 млн лет назад) произрастали дремучие хвойные леса. Сейчас в окрестностях п.Ленино, в заброшенных карьерах, где ранее добывался мергель (древняя осадочная порода, напоминающая по структуре известняк), попадаются обломки окаменелых кедров.

Эти деревья были погребены в прибрежной зоне моря, возможно, в нескольких километрах от береговой линии. Обломки стволов древних кедров имеют толщину до полуметра.

Механизм окремнения древесины все еще до конца не выяснен. Это чрезвычайно сложный и тонкий химический процесс. По мнению ученых, древесная кора замещается тонковолокнистым, как асбест, опалом и люссатитом, а сердцевина заполняется смесью опала и халцедона различных цветовых оттенков — от молочно-белого до темно-серого, серо-коричневого и почти черного.

Науке известно более 60 минералов, замещающих органическую ткань. Зачастую по окаменелостям можно даже определить род и вид дерева, изучить его внутреннее и внешнее строение, а вмещающие породы могут рассказать геологам о климате прошлого, времени произрастания былых лесов. Замечено, что окремнению подвергаются только определенные виды деревьев, чаще всего хвойные, богатые при жизни кремнеземом.

Под микроскопом различима структура сохранившейся коры, сердцевинные лучи, годичные кольца древесины. Последние иногда имеют голубоватую или желтовато-коричневую окраску. Наличие на поверхности некоторых обломков стволов опаловой коры и сохранившихся сучьев придает окаменелому дереву еще большую декоративную выразительность.

Древесные окаменелости Бахчисарая и Балаклавы

Если территория Керченского полуострова многие миллионы лет являлась морским побережьем, то центральный Крым и окрестности Севастополя были его дном, они то покрывались водами Мирового океана, то поднимались над его поверхностью. Отсюда и разнообразие палеонтологических находок.

О потрясающих экземплярах древней флоры, найденных в окрестностях Балаклавы и Бахчисарая, «Севастопольской газете» рассказал любитель-палеонтолог Виктор Пологов.

— Поиск окаменелостей — многолетнее увлечение нашей семьи. Сначала с детьми, а теперь уже и с внуками, гуляя по Крымским горам, мы встречаем различные артефакты и определяем с помощью палеонтологической литературы их вид и возраст, — делится впечатлениями В.Пологов.

По его словам, фрагменты окаменевших древесных стволов в Крыму — довольно частые находки. Встретить же листочки, позволяющие определить вид растений, по его мнению, большая удача, а найти окаменевшие шишки, возрастом 100 миллионов лет, — просто чудо.

Лучшие экспонаты окаменевшей флоры в семейной коллекции Пологовых из альбских отложений Балаклавы.

— В альбский век, около 100 млн лет назад, произошла глобальная трансгрессия — наступление моря на сушу. При этом растительный мир, погружаясь в морскую пучину, покрывался илом и осадочными отложениями. Захоронение происходило так быстро, что окаменевшая древесина хвойных пород деревьев из этих слоев даже не изменила свой естественный розоватый цвет (фото: «Окаменевший ствол дерева»), — рассказывает В.Пологов.

Из альбского песчаника, найденного в Балаклавской долине, любителям-палеонтологам повезло извлечь уникальной листик голосеменного растения — саговника (фото: «Окаменевший лист саговника») и потрясающий образец — шишку хвойного дерева (фото: «Окаменевшая шишка»).

В Бахчисарайском районе, в верховье реки Бельбек, по словам коллекционера, встречаются и более древние породы, около 168 млн лет. В них захоронены фрагменты разнообразных растений, живших в среднеюрское время. Там были найдены уникальные листочки ископаемого папоротника Cladophlebis (фото: «Окаменевшие листочки папоротника»). Всего в семейной коллекции Пологовых сотни оригинальных экземпляров, которые могли бы занять достойное место в выставочных экспозициях. Создание палеонтологического музея является давней мечтой этих увлеченных и влюбленных в Крым людей.

Памятники истории Земли

На территории нашей страны окаменевшие деревья в значительных количествах обнаружены на Кавказе, Донбассе (п.Дружковка), Урале, Хакасии, Таймыре и Дальнем Востоке.

Окаменевшие леса также встречаются в Узбекистане (урочище Джаракудук, Мингбулакская котловина), Аризоне в США, на греческом острове Лесбос (кайнозой), в Аргентине, Патагонии (мезозой, юра), в Египте, недалеко от пирамид (кайнозой) и других странах. Во всех случаях эти уникальнейшие памятники истории Земли находятся под охраной государства. Дружковские деревья, по мнению специалистов, считаются рекордсменами по возрасту (палеозой, карбон).