Вступились за волков и барсуков

Природоохранная прокуратура Севастополя добивается ограничения доступа к информации о продаже капканов.

Межрайонная природоохранная прокуратура города в ходе планового мониторинга интернета выявила факты размещения на четырех сайтах объявлений о продаже капканов для отлова волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая и других животных.

Правилами охоты, утвержденными приказом Минэкологии РФ от 24.07.2020 № 477, при отлове и отстреле охотничьих животных запрещается использование стандартных ногозахватывающих капканов. Размещение в свободном доступе информации о продаже капканов влечет угрозу уничтожения объектов животного мира.

По результатам проверки в Балаклавский районный суд Севастополя направлено исковое заявление о признании информации о продаже капканов запрещенной и ограничении доступа к ней, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя.