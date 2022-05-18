Ученые исследуют озера Сасык-Сиваш и Кызыл-Яр

Перекрытие восемь лет назад Северо-Крымского канала привело к изменениям озерных экосистем Крыма. Возобновление подачи воды также не останется без последствий, считают севастопольские ученые.

Перекрытие восемь лет назад Северо-Крымского канала привело к изменениям озерных экосистем Крыма. Возобновление подачи воды также не останется без последствий, считают севастопольские ученые.

Сотрудники лаборатории экстремальных экосистем (ЛЭЭ) и отдела радиационной и химической биологии (ОРХБ) вернулись из двухдневной экспедиции по морским озерам Сасык-Сиваш и Кызыл-Яр, расположенным в западной части полуострова, сообщает пресс-служба ИнБЮМа.

«Эта экспедиция была интересна, прежде всего, тем, что впервые с момента изучения радиохемоэкологического состояния соленого озера Сасык-Сиваш удалось отобрать пробы воды, донных отложений, некоторых гидробионтов и взвешенного вещества из большого объема отфильтрованной воды как из гиперсоленой части озера, так и с его почти пресной части», — отметил начальник сухопутной экспедиции, ведущий инженер ОРХБ Игорь Мосейченко.

В отобранных пробах в лаборатории ученые будут определять радионуклиды, а также тяжелые металлы, включая ртуть.

«Экосистемы этих озер очень изменчивы, поэтому необходим регулярный мониторинг, чтобы была возможность выдавать аналитические справки по их состоянию и рекомендации по их устойчивому использованию. Напомню, что перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году привело к изменениям озерных экосистем Крыма. Сейчас встает вопрос: что произойдет с экосистемами озер после возобновления подачи воды по каналу?» — подчеркнул участник экспедиции Николай Шадрин.

Намеченная программа экспедиции была выполнена в полном объеме: были проведены приборные и визуальные наблюдения, произведен отбор проб в большом количестве. После их обработки ученые смогут дать оценку современному состоянию экосистем соленых озер.