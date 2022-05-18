Севастопольцы участвуют в региональном чемпионате соревнований «Абилимпикс-2022»

Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит в Севастопольском профессиональном художественном колледже. В нем участвуют школьники, студенты и специалисты.

Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит в Севастопольском профессиональном художественном колледже. В нем участвуют школьники, студенты и специалисты.

— Движение «Абилимпикс» существует с 2014 года, но наш регион влился в него только в 2018-м. Сейчас проходит пятый юбилейный региональный чемпионат. В нем принимают участие 85 человек, они соревнуются в 16 компетенциях по трем категориям — школьники, студенты, специалисты, — рассказала заместитель директора Севастопольского профессионального художественного колледжа (СПХК), руководитель регионального центра движения «Абилимпикс» Оксана Журавлева.

По ее словам, участники соревнуются на нескольких площадках. Непосредственно в здании художественного колледжа свое мастерство демонстрируют школьники и студенты в изобразительном искусстве (рисуют натюрморт), штукатурных работах, росписи по шелку, обработке текста, дизайне плаката и ландшафтном дизайне.

Конкурсные задания разработаны национальным координатором движения «Абилимпикс» в Москве. Как правило, они рассчитаны на 3-3,5 часа работы.

В номинации «Роспись по шелку» участвуют студенты. Для первокурсницы СПХК Анны Никандровой это необычный опыт.

— Мне показалось это очень занимательным и интересным делом. Для росписи по шелку сначала нужно придумать орнамент, перенести его на кальку. Важно, чтобы у каждого был свой уникальный рисунок. Мы подкладываем кальку под уже натянутый на раму шелк и переносим на него рисунок. Делаем контур, а после сушки — наносим батик-краску, — рассказала девушка.

По шелку работают специальной стойкой краской, которая не деформирует нежную ткань, не нарушает ее структуру. В результате получается яркое авторское произведение.

— Это платок. У меня изображена девушка, у которой вместо волос цветы. Идея мне показалась очень женственной. Сейчас весна — май, и образ девушки, олицетворяющий весну в цветах, будет очень символичным, — считает художница.

Виктория Лисовенко, учащаяся 8-го класса школы №15, соревнуется в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»:

— В прошлом году я участвовала в чемпионате, но в компетенции «Изобразительное искусство». Теперь осваиваю другие навыки. Для выполнения задания использую шпатлевку, большой и маленький шпатели, краску. Мне надо нанести ее равномерно на поверхность, распределив на два треугольника разного цвета. Краску надо нанести однотонно, без пробелов, трещин, царапин.

Победители регионального чемпионата будут объявлены 20 мая. Затем они примут участие в отборочных соревнованиях между регионами, а лучшие из лучших региональных чемпионатов поедут на ежегодный Национальный чемпионат «Абилимпикс», который состоится в августе в Москве.