Палеонтологи обнаружили в пещере Таврида кости очень редкого медведя

Находка может означать, что древние люди появились в Крыму почти два миллиона лет назад.

Находка может означать, что древние люди появились в Крыму почти два миллиона лет назад.

Экспедиция Уральского федерального университета проводила раскопки в пещере Таврида в 2020-2021 годах. Ученые-палеонтологи обнаружили в пещере нижние челюсти этрусского медведя периода раннего плейстоцена (2-1,5 млн лет назад).

До этого останки этрусских медведей — предков бурого и пещерного медведей — находили в Западной Европе, в Азии и в Северной Африке. В России фауна раннего плейстоцена с останками крупных наземных позвоночных животных до этого практически не была известна. Крым в этом плане является привлекательным и информативным для ученых местом, говорится в сообщении пресс-службы университета.

«Наша находка, с одной стороны, расширяет географию распространения этрусского медведя в Восточной Европе, а с другой — свидетельствует, что «крымский» медведь является связующим звеном между азиатскими и европейскими сородичами. С третьей стороны, помогает охарактеризовать эволюционные особенности внутри медвежьих и историческую биогеографию этого вида», — рассказал старший научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН Дмитрий Гимранов.

Останки обнаружили в приповерхностном слое отложений Тавриды, в небольшой камере «Логово гиены». Находку исследовали в течение года. В результате установили особенности жизни и то, что этрусский медведь сосуществовал рядом с такими крупными хищниками, как рыси, гигантские гиены, саблезубые кошки, волки, с которыми ему пришлось конкурировать за пищевые ресурсы так же, как и, вероятно, с человеком.

«Более 2 млн лет назад вместе с фауной того времени — антилопами, быками, слонами, гиенами, этрусскими медведями — древний человек Homo двинулся в сторону Евразии. Как правило, присутствие членов этих фаун на территориях Западной Европы коррелирует с присутствием древнего Homo. У нас в Тавриде еще не найдены останки древних людей, скорее всего, они там были, просто мы пока их не нашли. Но состав фауны пещеры Таврида — этрусский медведь, саблезубые тигры, гиены и другие крупные млекопитающие — говорит о том, что в это время по этой территории могли проходить миграционный маршруты древних людей», — считает Д.Гимранов.

В исследовании приняли участие ученые Уральского федерального университета, Института экологии, растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, Палеонтологического института Российской академии наук, Автономного университета Барселоны. На следующем этапе работ палеонтологи планируют изучить пищевые привычки и экологические особенности этрусских медведей. Это поможет понять, как они конкурировали за пищевые ресурсы с другими крупными хищниками.

Пещера Таврида открыта в Крыму в 2018 году при строительстве дороги из Керчи в Севастополь в 15 км к востоку от Симферополя на Внутренней гряде Крымских гор. Пещера образовалась в отложениях палеогеновых нуммулитовых известняков. Костяной слой пещеры соответствует фауне Восточной Европы и позднему виллафранку Западной Европы (около 1,8-1,5 млн лет).

Таврида богата костями млекопитающих раннего плейстоцена.