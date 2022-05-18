Отчитаются о творческих достижениях большим спектаклем

Учащиеся детской «Театральной студии ТБМ» проведут для родителей и всех севастопольцев большую творческую встречу.

Учащиеся детской «Театральной студии ТБМ» проведут для родителей и всех севастопольцев большую творческую встречу.

Такое происходит уже третий раз (за 3,5 года существования студии) и является своеобразным творческим отчетом о том, чему дети научились за год.

Как рассказала заведующая музыкальной частью театра и руководитель театральной студии Ирина Кузнецова, в этом году традиционно планируется большая программа, которая будет включать театральные постановки каждой учебной группы.

- Это будут мини-спектакли или, например, психологические беседы со зрителями в исполнении наших студийцев. Как правило, такое мероприятие длится 4-5 часов, что неминуемо связано со сменой декораций, костюмов, - пояснила И.Кузнецова.

По ее словам, несмотря на продолжительность, отчетный спектакль всегда получается зрелищным и неожиданным, поскольку результат, на который студийцы выходят к концу года, обычно радует и удивляет родителей.

Для них такой концерт часто является этапом оценки детского творчества и понимания того, чем занимаются их дети. По словам руководителя, творческий процесс очень часто раскрывает детей с неожиданной стороны, которую родители даже не подозревают в своих детях.

- Для них становится настоящим сюрпризом то, каким их ребенок может быть! - продолжила руководитель.

В настоящее время в театральной студии занимаются около 80 детей, с ними работают 6 преподавателей.

Остается добавить, что большой отчетный спектакль состоится 30 мая, начало в 17.00 в здании театра на пр.Гагарина,16.

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