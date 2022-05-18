День славянской письменности отметят концертом и ярмаркой мастеров

Местом проведения праздника в честь Дня славянской письменности и культуры, приуроченного к Дню памяти Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, выбрана летняя эстрада Приморского бульвара.

Местом проведения праздника в честь Дня славянской письменности и культуры, приуроченного к Дню памяти Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, выбрана летняя эстрада Приморского бульвара.

По словам директора департамента культуры Ирины Романец, мероприятие состоится 21 мая и пройдет в соответствии с планом Министерства культуры РФ, в сотрудничестве с горторгом.

В рамках проекта также готовится ярмарка-выставка народных мастеров, которая будет организована на площадке между Дворцом детского и юношеского творчества и зданием Института биологии южный морей.