«Библионочь» проведут на 29 площадках

Ежегодное просветительское мероприятие «Библионочь», намеченное на 27 мая, пройдет в расширенном формате, на 29 площадках — во взрослых и детских библиотеках.

Ежегодное просветительское мероприятие «Библионочь», намеченное на 27 мая, пройдет в расширенном формате, на 29 площадках — во взрослых и детских библиотеках.

- В Севастополе на треть выросло количество объектов, которые будут задействованы в акции «Библионочь», - сообщила директор департамента культуры Ирина Романец, добавив, что в прошлом году в «Библионочи» приняли участие 7,5 тысяч человек, было задействовано 19 площадок.

В этом году, по ее словам, мероприятия готовятся с учетом целевой аудитории.