Траву покосят, клещей потравят

В Севастополе начали косить траву и обрабатывать зеленые насаждения от вредителей.

В Севастополе начали косить траву и обрабатывать зеленые насаждения от вредителей.

«На сегодняшний день специалистами ГБУ «Парки и скверы» выполняется обработка зеленых насаждений от вредителей, которые не являются карантинными, — это розмариновый жук, щитовка, листовертка и другие, и от болезней. Работы на закрепленных за учреждением территориях проводят сотрудники, поскольку лицензия на их выполнение не требуется. Уже обработано порядка 200 деревьев», — начал доклад о ходе работ, планах, сроках и зонах ответственности директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов на аппаратном совещании 16 мая.

Работы завершены на Приморском бульваре, в парке Победы, в сквере Ленинского комсомола. Проводится обработка зеленых насаждений в сквере 60-летия СССР, соснах вдоль проспекта Генерала Острякова.

А для обработки зеленых зон от клещей и карантинных вредителей необходима соответствующая лицензия.

«Парками и скверами» заключен контракт на услуги по обработке от клещей 330 гектаров закрепленных территорий. Работы начнутся в 20-х числах мая», — объявил Е.Горлов.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, победитель сбил на аукционе первоначально предложенную цену контракта на акарицидную обработку с 11,7 млн рублей до 899 тысяч. Непонятно, или цена была завышена, или активность клещей к моменту обработки спадет сама собой.

Е.Горлов напомнил, что кроме учреждения «Парки и скверы», борьбу с вредителями зеленых насаждений должны вести и муниципальные образования и управляющие компании. Обработка придомовых территорий включена в текущий тариф, поэтому при обнаружении вредителя жильцам необходимо обратиться с заявкой в свою управляющую компанию.

«Что касается муниципальных образований, около 86 млн рублей выделено муниципалитетам на содержание зеленых насаждений. На сегодняшний день заключаются контракты с условиями выполнения работ по обработке растений от вредителей, за исключением Верхнесадовского и Орлиновского муниципалитетов, так как ранее на данных территориях не зафиксированы случаи поражения растений вредителями», — рассказал Евгений Горлов.

Пока зарослей амброзии в городе не обнаружено, но ведется мониторинг.

Покос травы на закрепленных территориях «Парки и скверы» уже провели три раза, а муниципалы — один раз. Результат работ в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах вызывает большие замечания, отметил Е.Горлов. Он пообещал поставить задачу, чтобы «кошение проводили более активно».

Траву «Парки и скверы» должны косить на центральном городском кольце (зеленая зона улиц, парки, скверы); Приморском бульваре; набережной Корнилова; в парках — Победы, по ул.Николая Музыки, Комсомольском им.Марии Байды, им.60-летия СССР, им.Анны Ахматовой, «Учкуевка», Студенческом на улице Парковой, в сквере на мысе Хрустальном у памятника «Матросу и солдату» и в сквере Севастопольских курсантов.

Внутригородские муниципальные образования косят траву на территориях зеленых зон улиц, парков, скверов соответствующих районов, управляющие компании — на придомовых территориях многоквартирных домов.

Акарицидная обработка (от клещей) зеленых зон производится в рамках распределения по покосу.