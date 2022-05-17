Приглашают вакцинироваться от клещевого энцефалита

До двух десятков случаев инфекционных заболеваний, переносимых клещами, регистрируется в Севастополе ежегодно. Предотвратить страшную болезнь поможет вакцинация.

До двух десятков случаев инфекционных заболеваний, переносимых клещами, регистрируется в Севастополе ежегодно. Предотвратить страшную болезнь поможет вакцинация.

Крым находится в эндемичной зоне по клещевому энцефалиту и другим инфекциям, которые передаются через укусы клещами. Противостоять им помогают вакцины «Энцевир», «Энцевир-Нео» (для детей) и «Клещ-Э-Вак», которые в необходимом количестве имеются в поликлиниках Севастополя.

— В первую очередь от клещевого энцефалита обязаны привиться люди, работающие с зелеными насаждениями, те, кто обслуживает парки и скверы, дворники, лесники, егери, охотники и лица, проживающие в лесной зоне, — предупреждает главный внештатный эпидемиолог городского департамента здравоохранения Сергей Грыга.

При этом он сообщил журналистам, что данных о совместимости прививки от клещевого энцефалита и от covid-19 пока нет.

По информации С.Грыги, начиная с 2014 года случаев клещевого энцефалита в Севастополе не зарегистрировано, но другие заболевания, переносимые клещами, такие как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) регистрировались.

Клещевой энцефалит — острое природно-очаговое инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания разнообразны – от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности или смерти или продолжительным неврологическим осложнениям после выздоровления от первичной инфекции. Ряд развитий болезни достигает летальности до 30%.

Первые симптомы после укуса клеща могут появиться на 10-14 день. Это повышение температуры до 39-40 градусов, озноб, боль в мышцах, возможны параличи конечностей, косоглазие, головные боли, слабость. Все эти признаки могут говорить о том, что пострадавшему нужно максимально быстро обратиться к врачу.