Покажут спектакль на Матросском бульваре

Севастопольский театр юного зрителя покажет спектакль, посвященный подвигу брига «Меркурий», у памятника Казарскому.

Это станет еще одной презентацией проекта «Потомству в пример» в рамках более масштабного проекта «Театр в усадьбах».

Напомним, что в октябре 2021 года на Малаховом кургане в свете того же проекта уже представляли спектакль «Выстрел» по одноименному произведению А.С.Пушкина. Тогдашний успех побудил тюзовцев продолжить просветительскую деятельность такого рода.

На этот раз в поле их зрения оказались героические страницы истории города и Черноморского флота, о которых в театре решили рассказать севастопольской молодежи, ориентируясь в первую очередь на школьников.

Как сообщили в СевТЮЗе, это будет 45-минутное театрализованное погружение актеров и зрителей в события 26 (14) мая 1829 года. Именно в тот день 18-пушечный бриг вступил в неравный бой с турецкими кораблями. О том, как это было неоднократно писали литераторы, историки и общественные деятели. К тому же, говорят, А.С.Пушкин был лично знаком с героем того самого подвига командиром «Меркурия» капитан-лейтенантом Александром Казарским.

Еще один интересный факт связан с выдающимся художником-маринистом Иваном Айвазовским, который дважды запечатлел «Меркурий» на своих полотнах.

На этот раз школьникам предлагают погрузиться в атмосферу того времени и проникнуться эпохой.

Спектакль состоится 26 мая, постановку покажут три раза за день. Время уточняется.