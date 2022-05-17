«Ночь в музее» посвятят культурному наследию народов России

В этом году «Ночь в музее» (21 мая) пройдет на 14 площадках, тема - "Единство наций — сила России". Об этом сообщила директор департамента культуры Ирина Романец.

В этом году «Ночь в музее» (21 мая) пройдет на 14 площадках, тема - "Единство наций — сила России". Об этом сообщила директор департамента культуры Ирина Романец.

Основные площадки — Государственный историко-археологический музей «Херсонес Таврический» (5 основных локаций, включая отдел научной реставрации), Музей обороны Севастополя (3 площадки: Малахов курган, Панорама "ОборонАСевастополя", Сапун-гора со свободным посещением Диорамы). Свои программы подготовят Художественный музей им.М.П.Крошицкого и Музей Черноморского флота, а также музейный комплекс «Михайловская батарея». Последний предложит множество проектов, в том числе прогулки по батарее, выставки, экскурсии, инсталляции, показ фильмов, квесты и викторины.

В настоящее время решают, как организовать логистику на Константиновскую батарею. Еще один участник — Историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея».

Современную артгалерею откроют на базе Балаклавского дворца культуры.

На набережной Корнилова разместятся уличные актеры, которые покажут комедию К.Гоцци «Король-олень».

Музей «Подземный Севастополь» также разрабатывает свою программу.

Все это завершится вечерним (до 23.00) концертом на «Ракушке», который посвятят 100-летию джаза.