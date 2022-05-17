Фигуры пионеров на крышу Дворца пионеров решили вернуть в очередной раз

На этот раз вопрос был поднят 16 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

На этот раз вопрос был поднят 16 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Упомянув о необходимости капитально отремонтировать здание ДДЮТ 1914 года постройки, глава города Михаил Развожаев поручил своему образовательному заму Игорю Михееву взять эту тему на контроль, с тем, чтобы заложить в бюджет деньги на проектирование, и в 2023 году уже иметь проект.

Он также напомнил о просьбе общественности города восстановить скульптуры пионеров на крыше здания.

— У нас 100-летие пионерской организации в этом году! Было в свое время обращение от общественности города Севастополя по поводу восстановления фигур пионеров на здании Дворца детского и юношеского творчества, — обратился к подчиненным М.Развожаев, поручив еще раз изучите ситуацию и выяснить, что именно мешает реализовать эту идею.

— Это точно локальная задача города, который в силах за счет своих возможностей решить, без глобальной реставрации, которая предстоит в будущем, — уверено высказался глава города.

Как известно, в 2006 году скульптуры на крыше были демонтированы по причине их полного разрушения.

Вопрос о необходимости вернуть пионеров на место поднимался неоднократно после 2014 года.

В апреле 2021 года в отчете Контрольно-счетной палатой о результатах проведенной проверки эффективности управления госимуществом Севастополя, было отмечено, что реставрацию Дворца детского и юношеского творчества никак не могут начать из-за нерешенности вопроса о скульптурах пионеров, которые ранее украшали крышу здания.