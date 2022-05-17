День пионерии отметят праздничным шествием, чествованием пионервожатых и фестивалем хоров

О том, что 19 мая в Севастополе будут широко отмечать 100-летие создания пионерской организации сообщила 16 мая директор департамента образования Лариса Сулима.

О том, что 19 мая в Севастополе будут широко отмечать 100-летие создания пионерской организации сообщила 16 мая директор департамента образования Лариса Сулима.

Еще одной датой станет шестая годовщина проведения учредительного съезда Российской детско-юношеской организации «Российского движение школьников».

Запланированное в городе мероприятие продолжит традиции, заложенные в 1923 году, их проведение приостанавливалось только во время Великой Отечественной войны и в недавнюю пандемию.

Из традиционных мероприятий — праздничное шествие детских организаций, на Приморском бульваре пройдут мастер-классы учреждений дополнительного образования, перед ДДЮТ состоится концерт детских творческих коллективов.

Среди нововведений этого года — чествование 18 мая ветеранов пионервожатского движения.

Еще одно новшество — на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» состоится фестиваль школьных хоровых коллективов «Крылатый ветер».

На информацию Л.Сулимы, что это новый проект, но хочется напомнить, что такой же проект существовал в городе с конца шестидесятых годов, и финальный концерт проводился именно на "Ракушке".