За год фонд «Моя История» потратил на проекты в Херсонесе 3,6 млрд рублей

Львиная доля средств фонда в 2021 году ушла на строительство историко-археологического парка на территории бывших воинских частей рядом с древним городом.

Львиная доля средств фонда в 2021 году ушла на строительство историко-археологического парка на территории бывших воинских частей рядом с древним городом.

Согласно отчету, опубликованному на сайте Министерства юстиции РФ, бюджет некоммерческой организации Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» формируется из целевых поступлений от российских коммерческих и некоммерческих организаций, грантов, собственной предпринимательской деятельности и из бюджетов разных уровней — от федерального, до муниципальных.

В 2021 году средства фонда расходовались следующим образом. На поддержку научной деятельности Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» было потрачено 3,81 млн руб. На проведение фестиваля оперно-балетного фестиваля на территории Херсонеса — 180,82 млн руб. На строительство комплекса историко-археологического парка «Херсонес Таврический» — 3,405 млрд рублей.

Кроме того 17,92 млн рублей «Моя История» использовала на проведение в Севастополе практической сессии «Волонтеры наследия. Херсонес 2021».

Годовые управленческие расходы обошлись фонду в 2,42 млн рублей.

Помимо деятельности в Херсонесе, фонд провел в Москве за 52 млн рублей художественную выставку, посвященную 800-летию Александра Невского, за 18 млн рублей выставку-форум к Дню народного единства и финансировал сайт Православие.ру, затратив на это 701 тысячу рублей.

Для сравнения: траты на севастопольские (херсонесские) проекты в 2020 году у фонда «Моя История» составили 352 млн рублей.

Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» является унитарной некоммерческой организацией. Идея его создания была озвучена в 2015 году. В 2017 году Министерство культуры РФ совместно с Патриаршим советом по культуре разработало и утвердило «дорожную карту» по созданию историко-археологического парка рядом с древним городом Херсонес. Оператором проекта парка был выбран фонд «Моя история».