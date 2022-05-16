Новости Севастополя

За четыре года по Крымскому мосту проехали почти 20 миллионов автомобилей

Строительство автодорожной части объекта завершилось 15 мая 2018 года.

Строительство автодорожной части объекта завершилось 15 мая 2018 года.

Крымский мост стал комфортной и современной альтернативой паромной переправе, которая не справлялись с транспортными нагрузками – водителям приходилось подолгу стоять в очереди, чтобы оказаться на другом берегу. Сооружение решило эту проблему, и теперь дорога на полуостров с материка занимает не более 20 минут.

За четыре года Керченский пролив по мосту пересекло 19,5 млн автомобилей, включая 2,7 млн грузовиков и более 200 тысяч автобусов, сообщили в пресс-службе управления дорог «Тамань».

Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный мост не только России, но и Европы. В его строительстве приняли участие 25 тысяч специалистов. Автодорожную часть возвели всего за 27 месяцев. Построенная автомобильная дорога соответствует категории 1Б с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки по четырем полосам (две в направлении Крыма, две в направлении Кубани).

Штатное функционирование мостового перехода сейчас обеспечивают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Соблюдение водителями правил дорожного движения на Крымском мосту контролируют 10 автоматических комплексов, способных фиксировать все транспортные средства, независимо от их скорости и плотности потока.

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