За четыре года по Крымскому мосту проехали почти 20 миллионов автомобилей

Строительство автодорожной части объекта завершилось 15 мая 2018 года.

Крымский мост стал комфортной и современной альтернативой паромной переправе, которая не справлялись с транспортными нагрузками – водителям приходилось подолгу стоять в очереди, чтобы оказаться на другом берегу. Сооружение решило эту проблему, и теперь дорога на полуостров с материка занимает не более 20 минут.

За четыре года Керченский пролив по мосту пересекло 19,5 млн автомобилей, включая 2,7 млн грузовиков и более 200 тысяч автобусов, сообщили в пресс-службе управления дорог «Тамань».

Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный мост не только России, но и Европы. В его строительстве приняли участие 25 тысяч специалистов. Автодорожную часть возвели всего за 27 месяцев. Построенная автомобильная дорога соответствует категории 1Б с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки по четырем полосам (две в направлении Крыма, две в направлении Кубани).

Штатное функционирование мостового перехода сейчас обеспечивают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Соблюдение водителями правил дорожного движения на Крымском мосту контролируют 10 автоматических комплексов, способных фиксировать все транспортные средства, независимо от их скорости и плотности потока.