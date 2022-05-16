Выпускники 2022 года выбирают естестественнонаучные предметы

Выпускники 11-х классов этого года, помимо обязательных к сдаче экзаменов по русскому языку и математике, все чаще выбирают естественнонаучные предметы: физику, химию, математику, биологию. Об этом 16 мая на аппаратном совещании сообщила директор департамента образования Лариса Сулима.

Выпускники 11-х классов этого года, помимо обязательных к сдаче экзаменов по русскому языку и математике, все чаще выбирают естественнонаучные предметы: физику, химию, математику, биологию. Об этом 16 мая на аппаратном совещании сообщила директор департамента образования Лариса Сулима.

Зато, по ее словам, в этом году не пользуются популярностью иностранные языки.

По словам руководителя гороно, в 2022 году 9-е классы в Севастополе окончат 4907 человек, из них выпускников текущего года — 4755 человек, еще 152 ребенка не сдали экзамены в прошлом году и теперь зарегистрировались на сдачу ГИА за 9-й класс.

При этом на сдачу ЕГЭ за 11-й класс зарегистрировались 2117 детей, в том числе с ОВЗ — 26 человек. Всего выпускников 11-х классов текущего года — 2318.