В Крыму завершен сев риса

Под урожай 2022 года рис посеян на площади более 675 гектаров, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

Под урожай 2022 года рис посеян на площади более 675 гектаров, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

После восстановления водоподачи в Северо-Крымский канал в этом году рисоводством начали заниматься семь предприятий республики. В Красноперекопском районе засеяна площадь 277 га, в Нижнегорском — 13,2 га, в Раздольненском — 385 га.

В министерстве подчеркнули, что на сегодня все рисовые чеки залиты водой согласно технологии выращивания культуры.

Поддержку аграриям Крыма в поставке семенного материала для возобновления производства оказал ФГБНУ «Федеральный научный центр риса». Сельхозпроизводители приобрели семена сортов Рапан-2, Исток, Аполлон.

Наибольшие площади риса в Крыму были в Красноперекопском районе. В настоящее время рисоводы приводят в порядок мелиоративные системы, в следующем году планируемая площадь под рис составит 4,5 тысячи гектаров.

Рис в Крыму не выращивали восемь лет, так как Северо-Крымский канал был заблокирован Украиной.