Судомеханик убил старшего коллегу

Прокуратура Нахимовского района Севастополя доказала в суде вину местного жителя, который обвинялся в убийстве, совершенном на причале Южной бухты.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя доказала в суде вину местного жителя, который обвинялся в убийстве, совершенном на причале Южной бухты.

13 января 2020 года в воде у причала Южной бухты было обнаружено тело 71-летнего старшего механика одного из гражданских катеров с многочисленными ножевыми ранениям. Отсутствовали прямые свидетели преступления, однако имелись очевидцы, которые видели погибшего накануне Нового года в компании механика этого же судна. Более того, коллега погибшего сразу же после новогодней ночи скрылся из Севастополя. Его объявили в розыск.

Расследование по делу проведено Следственным комитетом. Установлено, что в конце декабря 2019 года нетрезвый судомеханик вступил в конфликт со своим 71-летним коллегой — старшим механиком гражданского катера. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее 17 ножевых ранений и удар молотком, от которых тот скончался на месте происшествия. Мужчина сбросил тело погибшего с причала в море и скрылся с места происшествия.

В августе 2020 года было установлено местонахождение подозреваемого. Его задержали на даче у родственников в Гатчинском районе Ленинградской области.

Нахимовский районный суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Приговор в законную силу еще не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.